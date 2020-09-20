Украина согласилась на инспектирование возле Шумов как на одноразовую акцию, но отказалась от нее, как только боевики нарушили условия ее проведения.

Односторонних инспектирований позиций украинских военных на Донбассе в будущем не будет.

Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью "Радио Свобода".

"Я не знаю как решит, как мы решим, это же не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае - то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, где та сторона нарушает те же самые минские договоренности, как они говорят, что мы нарушаем. Не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположную сторону", - сказал Кравчук.

По его словам, сейчас ТКГ отрабатывает механизмы проведения исследований, которые есть в Минских договоренностях о всеобъемлющей тишине.

"Мы договорились отработать механизм, только после этого, когда отработаем механизм, он начнет работать, будем исследовать, опять же с помощью мониторинговой миссии, которая работает в рамках трехсторонней контактной группы, и будем дальше идти вперед. А сегодня то, что было, это случайность, это была одноразовая попытка, одноразовая попытка провести инспектирование возле села Шумы. Но так как противоположная сторона нарушила сразу же утром следующего дня то, о чем мы договорились на видеоконференции, то украинские вооруженные силы и Украина отказалась от такого инспектирования и сейчас мы заявили: отработаем механизмы, будем действовать в соответствии с механизмами", - добавил Кравчук.

Он также пояснил, что Украина согласилась на такое инспектирование как на одноразовую акцию, но отказалась от нее, как только боевики нарушили условия ее проведения.

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Ситуация вблизи Шумов и угрозы боевиков: все подробности

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

Однако, совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе села Шумы Донецкой области, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

10 сентября днем российско-оккупационные войска на Донбассе открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы.

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Автор: Александр Топчий