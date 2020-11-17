Боевых потерь в результате вражеского обстрела нет.

Российско-оккупационные войска совершили обстрел из ручного противотанкового гранатомета в направлении населенного пункта Новотроицкое на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

«По состоянию на 12 часов текущих суток на Донецком направлении зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 10 часов утра противник произвел три выстрела из ручного противотанкового гранатомета в направлении населенного пункта Новотроицкое. Боевых потерь в результате вражеского обстрела среди украинских военных нет.

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Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения.

Война на Донбассе: нарушение перемирия со стороны боевиков

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

В частности, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикуз на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

30 октября участники ТКГ раз договорились соблюдать режима прекращения огня.

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Автор: Константин Гончаров