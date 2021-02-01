За прошедшие сутки, 31 января, боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
"Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из миномета 120-го калибра, автоматических гранатометов, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Лебединского совершили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а возле Песков - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - еще и из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для корректировки огня возле Водяного боевики использовали беспилотный летательный аппарат типа "Крыло", который был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.
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"Боевых потерь среди наших защитников нет", - отмечают в ООС
С начала текущих суток, 1 февраля, по состоянию на 7:00 было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
"Так, вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска открывали неприцельный огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов", - сообщили в ООС.
Потерь среди украинских военных нет.
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