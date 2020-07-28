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Три киргиза, пять боснийцев и семь бразильцев воевали против Украины на Донбассе - прокуратура

21:56, 28 июля 2020
Война
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Прокуратура открыла уголовные производства по факту участия 15 иностранцев в войне на Донбассе / фото УНИАН

Офис генерального прокурора начал уголовные производства по факту участия 15 иностранцев в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры установили, что начиная с 2014 года по настоящее время, по меньшей мере трое граждан Кыргызской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Бразилии участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранные наемники "служили" в составе различных подразделений незаконных вооруженных формирований России. В частности, в так называемых 14 батальоне территориальной обороны "Призрак", 11 отдельном мотострелковом полку "Восток", 5 отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", частной военной компании "Вагнер".

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В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Проведение досудебного расследования указанных уголовных правонарушений поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генпрокуратуре заявляли, что в рамках расследования относительно развязывания Россией агрессивной войны против Украины украинские правоохранители установили личности 54 иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.

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