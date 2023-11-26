По его словам, украинцы готовятся к тому, что Россия наладит производство оружия и пойдет на новый виток боевых действий.

Сокращение помощи Украине значительно подорвет обороноспособность армии. Взамен Россия продолжает выпускать оружие. Если этот процесс не усложнить, то война может выйти за пределы Востока и юга.

Об этом в комментарии изданию ABC News командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.

По словам украинского генерала, небо над Украиной сейчас защищают западные системы противовоздушной обороны, у которых есть критическое преимущество над советскими.

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"Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. Российская Федерация свои ресурсы получает с помощью "Оси зла" – это Северная Корея, это Иран. А мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим Российской Федерации с ее ресурсами. Надо понимать, что сокращение помощи реально ударит по нашей обороноспособности. Но будем бороться тем, что есть", - сказал генерал.

Наев подчеркнул, что технологии – критические. Если старой советской технике на цель нужно потратить 100 снарядов, то западной надо значительно меньше, потребность измеряется цифрами менее десяти.

"Поэтому технологии всегда имеют преимущество, и я еще раз подчеркиваю: эта помощь для нас очень-очень важна", – добавил Наев.

Он предупредил, что в случае, если Россия продолжит производство оружия и будет совершенствовать свои технологии, война снова может выйти за пределы востока и юга Украины.

"Мы готовимся к этому, строим оборону, заминируем и тренируем наши силы", – сказал генерал.

Война в Украине - последние новости

В течение последних суток российские оккупанты вели штурмовые действия почти на всех направлениях. ВСУ смогли сдержать врага и отбили десятки атак. На фронте произошло 58 боевых столкновений.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла уже 324 830 военных.

Наиболее боеспособные подразделения РФ сейчас уничтожаются под Авдеевкой.

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