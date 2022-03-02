Документы были утверждены еще 18 января 2022 года.

В распоряжении Вооруженных сил Украины оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Среди полученных документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и тому подобное.

Документы были утверждены еще 18 января 2022 года, а сама "операция" должна была пройти в течение 15 суток – с 20 февраля по 6 марта.

Подразделение врага должно было осуществить высадку из ВДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно с 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое - для наших защитников, а второе – для Гааги", - отмечают военные.

Российско-украинская война

С начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек. Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.

Ситуация в Киеве на утро 2 марта находится под контролем ВСУ. Противник постоянно обстреливает город из различного оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников, докладывая о ситуации в стране утром 2 марта, отметил, что характер событий меняется. Противник все чаще отказывается продолжать наступление.

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