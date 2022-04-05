Восстановление сообщения по трассе Киев-Чоп планируется завершить через пару недель.

На восстановление каждого разрушенного моста в Киевской области по предварительным расчетам понадобится 2-3 месяца.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Telegram.

В Мининфраструктуры напомнили, что по предварительной информации, в результате преступных действий России разрушено:

мост на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, Парковка; мост между с. Буча и м. Ирпень; мост через р. Буча, на дороге Т-10–01; мост на дороге Р-30 Подъезд к г. Ирпень км 6+000; мост на дороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 23+000 через р. Ирпень в Гостомеле.

"В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам — на каждый мост нужно 2-3 месяца. Параллельно работаем над временными решениями для восстановления сообщения по трассе Киев — Чоп. План завершить работы за пару недель. За месяц также планируем восстановить железнодорожное сообщение от Святошина до Клавдиево", - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, Служба автомобильных дорог в Киевской области уже начала устройства переправы на месте разрушенного моста и параллельно старт строительства моста на трассе М-06 Киев-Чоп, вблизи с. Стоянка.

Также началось устройство временной дороги на строительство нового моста на маршруте Р-30 подъезд к Ирпеню.

Также для восстановления движения электричек на маршруте Святошин-Клавдиево, "Укрзализныця" начинает процесс ремонта станции и путей. Работы планируется завершить в течение месяца.

Напомним, в посольстве США отреагировали на зверства русских на Киевщине. Правительство США стремится к установлению ответственности, используя все доступные инструменты.

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