После вторжения российских войск в Украину этот район опустел: если ранее там проживало порядка 300 тысяч украинцев, теперь едва ли остается тысяча.

Несмотря на продолжающуюся военную агрессию РФ против Украины, наша страна постепенно восстанавливает разрушенные оккупантами города и районы. Одним из красноречивых мест-доказательств действий российского фашизма стал район Северной Салтовки Харьковской области.

По данным DW, до российского вторжения в Украину этот район был одним из самых густонаселенных в области: там проживало порядка 300 тысяч человек, теперь из-за масштабных разрушений там находится едва ли тысяча украинцев.

Согласно статистике заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета Евгения Пасенова, из-за российских обстрелов в Харькове повреждено более четырех тысяч домов, почти в треть из этих зданий были прямые попадания. Особенно не повезло Северной Салтовке, ведь район находится на окраине города и особо сильно страдает от обстрелов.

Видео дня

Однако украинцы не отчаиваются и уже ведут работы по восстановлению района: заново закладывают фундамент, восстанавливают разрушенные стены и убирают остатки разрушений от российских снарядов.

Восстановление Украины - главное

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько Украине понадобится денег в рамках первого этапа восстановления государства от российской агрессии. Кабинет министров в 2023 году планирует получить 17 млрд долларов на эти цели. Будут определены четыре основных источника финансирования.

Ранее план восстановления страны оценили в 750 миллиардов долларов - он должен включать в себя выгоду от конфискованных активов РФ.

Министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков также подтвердил, что деньги на возмещение убытков, причиненных жилью украинцев из-за вторжения российской армии, и на восстановление жилья планируют брать из конфискованных денег страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: