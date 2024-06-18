Россияне утверждают, что якобы группа французских наемников рассредоточилась в Одессе.

Российская пропаганда заявила, что в Одессу приплыли якобы "французские наемники".

Как сообщает кремлевское агентство "РИА-Новости" со ссылкой якобы на источники в "пророссийском подполье", в Одессе якобы появились несколько десятков экипированных и вооруженных "наемников, которые говорят на французском".

"Около 60 наемников, говорящих на французском языке, прибыли в порт Одессы на трех катерах... Прибывшие были вооружены, экипированы... Эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают контактов с местным населением", - убеждают пропагандисты. Видео дня

Последние фейки роспропаганды

Российские пропагандисты постоянно запускают бессмысленные вбросы. Несколько месяцев назад россияне запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

Немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот российский фейк.

Сам Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

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