Видимо, российское командование не отменило изначальную задачу, отметил эксперт.

Российские войска пытаются накапливать силы в городе Волчанск Харьковской области, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Их прячут по подвалам, в полуразрушенных зданиях. Для того, чтобы начать очередную атаку, наступательные действия, - предположил он. - Видимо, рашистское командование не отменило задачу захвата Волчанска для того, чтобы в дальнейшем создать там плацдарм для наступления вглубь нашей территории в направлении Купянска".

По его словам, скорее, такой план у российского командования был изначально.

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"Вот они и пытаются концентрировать войска, видимо для возобновления более активных наступательных действий в районе Волчанска", - добавил Жданов.

При этом он отметил низкое качество российской пехоты, которая сейчас прибывает для пополнения потерь оккупантов на этом направлении фронта: "Кардинально отличается".

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