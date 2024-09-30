Теперь в армии правильный посыл, что надо сохранить жизнь, а потом выполнить задание, иначе его некому будет выполнять, отметил воин.

"Медийные люди" должны мобилизоваться, потому что когда придет война в их дом, то не будет искусства и все сгорит в огне.

Об этом сказал воин 100 Отдельной механизированной бригады Вадим Барабуха в интервью "Армия TV". Вадим Барабуха до полномасштабного вторжения работал барменом, выступал со стендапами и открыл две кофейни в Луцке. Сейчас Вадим выполняет боевые задачи и уничтожает оккупантов с помощью FPV-дронов.

"Есть примеры, когда "медийные" люди идут в армию и там они себя находят на 100%", - добавил Барабуха, подчеркнув, что нельзя создавать неправильное впечатление, что кто-то может рисовать картины, если они даже никому не нравятся, и не идти в армию. По его словам, каждый должен выполнить свой долг.

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"Меня ничего не волновало в тот момент, когда я решил идти в армию. Я знал, что когда пришла такая беда, то, заледи, или стендап кому-то надо будет", - подчеркнул он.

Барабуха отмечает, что нередко накачанные мужчины отсиживаются вне фронта. Рассказал о типичной ситуации, когда в военный расчет, в котором из-за интенсивных боевых действий остается "две чумы и три калеки" приезжают семь здоровых мужчин, которые в лучшей форме физической и в форме - одежде, на лучшей машине и дарят влажные салфетки.

"Мол, ребята вы воюйте, а мы вам будем подавать влажные салфетки. Когда приезжают люди на лучшем пикапе, в лучшей военной форме, то ты думает: "Так кто из нас военный? Кто из нас более боеспособен?". Начинается какой-то диссонанс", - отметил Балабуха.

Он рассказал, что в его бригаде есть "дед", которому почти 60 лет и он может похвастаться большим боевым успехом, чем эти накачанные мужики.

"Для него не составляет большой проблемы вступить в стрелковый бой, положить нескольких врагов, забрать рацию, залатать себя скотчем (речь идет о ранениях - УНИАН) и сказать, что его не заберут с поля, потому что он должен воевать. Именно такие мужики вдохновляют", - подчеркнул Балабуха.

Он подчеркнул, что эту войну выиграют мужики с "пузиками". "Есть очень много людей сегодня в армии, которые менее здоровы, чем те, кто ходят по улице, то есть "накачанные чуваки". Разных людей видел, но все в человеческой голове. Один человек ломается психологически уже тогда, когда его посадили в машину и говорят, что он едет на войну", - сказал боец.

Балабуха отметил, что теперь в армии правильный посыл, что надо сохранить жизнь, а потом выполнить задание, иначе его некому будет выполнять.

"Этим мы отличаемся от м*скалей и многих, потому что у нас нет огромного мобилизационного ресурса и мы должны беречь каждого - лучше он отступит и будет вести дальше бой, чем он погибнет и пройдет враг", - подчеркнул Балабуха.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, экс-командир 5 роты 126 батальона 112 бригады, офицер Центра масштабирования технологических решений Игорь Салий отметил, что на войне самое важное это моральный дух, а не физическое состояние. Он отметил, что нередко ошибался в бойцах, оценивая их внешность. При этом добавил, что парень с тоненькими ножками с здоровенным пивным пузом, становился супер воином - "киборг умноженный на бесконечность" на фронте.

По его словам, хотя важно иметь и хорошую физическую подготовку, потому что приходится носить на себе 30 кг и более боекомплекта и снаряжения.

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