По мнению Свитана, изначально Северный фронт должен быть основным.

В Брянской области РФ Силы обороны Украины уже проводят подготовительную операцию для создания линии соприкосновения с соответствующими оборонительными укреплениями. Такое предположение в эфире "Фабрика новин" сделал военный эксперт Роман Свитан.

"Ну это еще не боевые действия в смысле широкомасштабные наступательные, это подготовительные операции так называемые. Они действительно есть, с помощью дальних средств поражения уничтожается логистика противника, несколько мостов подорвано уже высокоточными боеприпасами, уничтожены несколько командных пунктов, КПП, которые россияне использовали в качестве площадки базовой, такого на военного хаба", — сказал Свитан.

По его словам, идет проработка, формирующая операция, а цель "захода" - создание линии фронта. Как предполагает Свитан, он будет создан и возникнет после того, как начнется серьезное противостояние сторон. Он напомнил о ситуации в Курской и Белгородской областях РФ, на территории которых присутствуют ВСУ, но и противник также заходит на украинскую территорию. "Определенная линия просто образовалась. Сейчас мы в Белгородскую область зашли, опять же, с целью улучшение оборонительных позиций. Там другая линия фронта образовалась. Такая же самая ситуация будет и по брянскому направлению. Это линия фронта будет где-то рядом с границей", — заявил эксперт.

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По его словам, ЗСУ придется воевать еще несколько лет и поэтому необходимо создать северную линию обороны. Он уточнил, что линия соприкосновения не должна быть "кусками", а представлять собой надежную оборону, иначе россияне смогут прорвать ее в любой момент, как только у них возникнет определенная возможность.

"Особенно северное направление – это же в сторону нашей столицы. Да, это в сторону и российской столицы, в том числе, — на север как раз 450 км до Москвы. Но и к нам там чуть больше 300 км, то есть это тоже надо понимать. И для нас очень важно, чтобы между нашей столицей и российской столице была такая толковая проработанная линия фортификационных сооружений… Хотят россияне или нет, она однозначно будет создана, потому что в Северный фронт он и должен был бы быть основным с 2014 года. Это нас туда увлекли, на юг, в сторону от российской столицы...", — уверен Свитан.

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Как писал УНИАН, в конце февраля авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удар по пограничной заставе ФСБ РФ в Брянской области. По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожена важная военная инфраструктура врага - средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие средства, которые использовались для координации боевых действий.

По словам украинских военных, это существенно снизило возможности противника по управлению своих сил в данном регионе.

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