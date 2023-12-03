Украинские военные исследуют все падающие и сбитые "шахеды".

Российские оккупанты начали использовать на войне в Украине модернизированные "Шахеды" с обновленными бесколлекторными моторами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт в области связи, РЕР и РЭБ Сергей Бескрестнов, больше известный как Сергей "Флеш".

По его словам, военные исследуют все падающие и сбитые "Шахеды", и "то, что находим, нас не радует".

"Почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями. Чтобы вы понимали, этот заряд может поразить большую территорию подстанции или складов. Это, можно сказать, аналог заряда "Солнцепека" и "Буратино", - написал "Флеш".

"Шахеды" на войне в Украине - последние новости

На днях воздушные силы показали яркую ночную работу бойцов ПВО по "Шахедам". Как известно, российские оккупанты в ночь на 1 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе.

"В который раз благодарю всех защитников неба за уничтоженные этой ночью "Шахедов"! Особенно хочу отметить воинов 208-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг", - отметил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 25 ноября состоялась рекордная атака российскими оккупантами по Украине ударными БПЛА "Шахед". По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, эта атака была "приурочена" ко Дню памяти жертв Голодомора в Украине.

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