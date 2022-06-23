Генеральный прокурор отметила, что всего подозреваемых более 600 человек.

В деле по преступлениям против украинского народа всего 623 подозреваемых. В основном это военные, политики, пропагандисты РФ, причастные к войне в Украине, но есть у кого иммунитет.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телемарафона

"У нас есть 623 подозреваемых в нашем большом деле по преступлению агрессии. Конечно, это топ-верхушка РФ относительно военной сферы, политической пропаганды. То есть все, кроме Путина, Мишустина и Лаврова, потому что они имеют функциональный иммунитет. Все остальные в статусе подозреваемых у нас есть", - отметила генпрокурор.

По ее словам, во время войны есть основных преступления, а именно военные преступления, геноцид и преступления агрессии. При этом она указала, что по преступлениям агрессии более 20 дел.

"Что касается геноцида, у нас есть два подозреваемых по призывам к геноциду. Например, Гаспарян - автор книги о денацификации Украины. Часть этой книги была в речи Путина перед тем, как он напал на Украину. И конечно военные преступления, это наша беда, каждый день их 200-300 плюс, а на сегодня их уже 18 871", - подытожила Венедиктова.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина хочет добиться наказания России юридическим путем через Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.

3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

По данным Единого реестра досудебных расследований, вооруженные силы РФ совершили преступления по меньшей мере в отношении 147 представителей СМИ.

22 июня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с генпрокурором США Мерриком Гарландом сотрудничество по расследованию военных преступлений Российской Федерации.

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