Украинская власть требует от международных организаций активных действий по защите прав человека.

Из-за введения президентом России Владимиром Путиным "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины россияне могут отказывать представителям международных организаций в визитах на захваченные земли.

Об этом во время пресс-брифинга в Медиацентре Украина заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Увидите, что теперь это будет основанием для того, что они будут отказывать всем международным миссиям и организациям, говорить, что они очень хотят, чтобы эти организации приехали, но "у нас, к сожалению, военное положение, давайте мы дождемся, пока оно закончится, после этого приезжайте", – подчеркнул Лубинец.

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В то же время украинский омбудсмен отметил, что украинская власть требует от международных организаций, в частности, Международного комитета Красного Креста, активных действий по защите прав человека.

"Военное положение" на оккупированных территориях

В среду, 19 октября 2022 года, президент России Владимир Путин заявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что Введение Россией "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины позволяет оккупантам прибегнуть к принудительной мобилизации. Российские захватчики увеличили количество блокпостов и усилили фильтрационные мероприятия.

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