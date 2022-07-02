Рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов.

В Львове провели оперативное совещание для разработки плана действий на случай эскалации на белорусско-украинской границе.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

Мэр подчеркнул, что ситуация на белорусско-украинской границе является непредсказуемой и в этом ее самая большая сложность.

На совещании при участии военного и гражданского руководства Львова в субботу, 2 июля, проговорили план действий на случай эскалации.

"Проговорили план обороны и силы и средства, которые есть в подчинении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонительные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях. В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная выучка для членов добровольческих формирований теробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент", - сообщил Садовой.

По словам городского головы, также рассматривается вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.

Также продолжается подготовка стратегического резерва продуктов на случай блокирования путей снабжения.

"Надо готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева без газа", - подчеркнул городской голова.

По мнению Садового, важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности.

"Империя падет. Украина победит. Решение о наступлении на Львов будет последним решением в жизни этих уродов. Просто знайте это", - резюмировал он.

Участие Беларуси в нападении России на Украину: что стоит знать

С первых дней вторжения Россия наносит ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

Также Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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