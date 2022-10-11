Общественный транспорт завтра будет курсировать в обычном режиме.

Во Львове электроснабжение восстановлено на 99%, а вода к утру будет у всех.

Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Он отмечает, что общественный транспорт завтра будет курсировать в обычном режиме.

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"Информация по состоянию на 23:20. Электроэнергия в городе возобновлена на 99%. Общественный транспорт с завтрашнего дня будет курсировать в привычном режиме. Вода до утра будет у всех", - написал Садовый.

Он также поблагодарил всех работников ремонтных служб города за оперативную работу.

Ситуация со светом во Львове: что известно

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, оккупанты выпустили по территории Львовской области 15 ракет. Системы ПВО 7 из них сбили, 8 - попали в энергетические подстанции.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что зафиксировано попадание по объектам энергетической инфраструктуры. Местные жители сообщали о проблемах с электроснабжением и связью в регионе.

В Офисе президента призвали украинцев сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, какую технику надо выключить, чтобы разгрузить сеть.

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