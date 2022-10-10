Более 80% светофоров не работает, на больших перекрестках работают регулировщики.

В результате сегодняшних массированных ракетных ударов российских оккупантов около 90% Львов находится без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не ходят.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

"Около 90% города без электроснабжения. Поэтому трамваи и троллейбусы не ходят. Вместо этого увеличено количество автобусов на маршрутах. Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регулировщики", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что в городе отсутствует подача горячей воды, а холодная вода подается через резервное питание.

Кроме того, в горсовете сообщили о трудностях с сотовой связью.

Массовые ракетные удары России по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия осуществила массированную ракетную атаку на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, есть жертвы среди мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11:34 Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них было сбито. Удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода, а также с территории Беларуси. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси.

В частности, взрывы прогремели во Львове и области. В некоторых районах города погас свет. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что зафиксировано попадание по объектам энергетической инфраструктуры. Местные жители сообщали о проблемах с электроснабжением и связью в регионе.

В Офисе президента призвали украинцев сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, какую технику надо выключить, чтобы разгрузить сеть.

Вас также могут заинтересовать новости: