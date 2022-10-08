Ускорять решение партнеров о предоставлении Украине систем ПВО - это главный приоритет украинских дипломатов, отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно получит от международных партнеров достаточное количество современных и эффективных систем противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращение к украинцам.

Зеленский поблагодарил всех украинских зенитчиков и каждого, кто вовлечен в противовоздушную оборону Украины.

Видео дня

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо, и это один из самых высоких приоритетов для наших дипломатов – ускорять решение партнеров о предоставлении Украине современных и эффективных систем ПВО, достаточного их количества", - заявил Зеленский.

"Обязательно к этому мы придем", - убежден президент.

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Пентагоне заявили, что планируют в течение следующих двух месяцев предоставить Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые обеспечат дополнительную противовоздушную оборону нашего государства.

Также осенью ожидается передача Украине сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T. Ранее в ФРГ обещали в конце лета передать IRIS-T.

Вас также могут заинтересовать новости: