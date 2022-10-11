После инцидента с Крымским мостом, оккупанты на полуострове начали готовиться к бегству.

В случае "осложнения" ситуации на временно оккупированной территории украинского Крыма российские власти имеют планы по эвакуации семей представителей руководства силовых структур, которые проходят службу на территории полуострова.

Об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11 октября 2022 года.

Также, по данным Генштаба, преподавателям вузов временно оккупированного Херсона, которые сотрудничают с оккупационными властями, захватчики рекомендуют переезжать на территорию Крыма.

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Взрыв на Крымском мосту 8 октября

Рано утром 8 октября в сети появилась информация, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В России заявили, что после подрыва грузовика на Крымском мосту загорелся железнодорожный состав с топливом.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрыва на Крымском мосту произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки. В Кремле тем временем отрапортовали, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал комиссию.

Как отметил военный эксперт, полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан, Крымский мост будет разрушен окончательно, а временно оккупированный Россией Крым превратится в "котел".

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