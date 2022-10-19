Над городом ПВО сбила несколько вражеских ракет.

В Киеве не зафиксировано никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги, которая была объявлена в столице в 12.49 19 октября 2022.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Напоминается, что воздушная тревога в столице длилась 3 часа 31 минуту.

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"Никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги — не зафиксировано. Спасибо нашим силам противовоздушной обороны", - отметили в КГГА.

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Как сообщал УНИАН, ранее мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что над городом ПВО сбила несколько вражеских ракет.

Позже в Киевской областной военной администрации отметили, что среди сбитых над областью вражеских воздушных целей есть и иранские беспилотники.

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что по состоянию на 15.30 сегодня, 19 октября, украинские военные уничтожили 4 из 6 выпущенных российскими оккупантами крылатых ракет и 10 беспилотников.

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