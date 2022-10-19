Речь идет о 4 крылатых ракетах и 8 беспилотниках.

По состоянию на 15:00 в центре Украины уничтожили 12 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает воздушное командование "Центр".

"Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбиты 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА", – говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что еще 2 крылатые ракеты приземлили силы противовоздушной обороны сухопутных войск.

Атака России 19 октября: все подробности

Ранее сообщалось, что днем 19 октября в Киеве прогремели мощные взрывы. Над столицей сбили несколько российских ракет.

Система ПВО сработала и в Киевской области.

Две российские ракеты уничтожили над Черниговской областью.

Атаковали россияне и Винницкую область.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", – сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.