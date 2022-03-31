Ирина Верещук отметила, что это тот случай, когда враг внушает ужас через опилки у него в голове".

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отмечает, что российские военнослужащие, рывшие окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, заслуживают быть номинированными на Премию Дарвина.

Об этом она написала в своем Telegram-канале, заметив, что речь идет про "немножко черного юмора".

Верещук отметила, что Премия Дарвина - это "виртуальная ежегодная премия, которую присуждают лицам, которые самым бессмысленным образом погибли или потеряли способность иметь детей, и, таким образом, лишились возможности внести свой вклад в генофонд человечества (кто не знает, посмотрите в Википедии)" .

Так, добавила она, номинанты должны обеспечить свою глупую смерть самостоятельно и оригинальным способом.

"Так вот. Считаю, что российские военнослужащие, рывшие окопы в лесу в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вполне заслуживают номинироваться на Премию Дарвина в этом году. Потому что они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах", – подчеркнула Верещук.

Чиновник заметила, что это тот случай, когда враг "внушает ужас из-за опилок у него в голове".

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что оккупанты планируют покинуть Чернобыльскую АЭС и город Славутич.

"Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции", - рассказали в НАЭК "Энергоатом".

Также приводились данные о формировании для движения в сторону Беларуси еще и колонны военных РФ, которые держали в осаде город Славутич.

Вас также могут заинтересовать новости: