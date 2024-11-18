Украина действительно получила разрешение на использование ракет Storm Shadow/SCALP совместного производства Франции и Великобритании по целям на территории России, заявляет высокопоставленный источник в военно-политических кругах.
В комментарии "РБК-Украина" он отметил, что эти ракеты ВСУ могут использовать только для атак на цели в Курской области.
Удары дальнобойными ракетами по России - что известно
В воскресенье, 18 ноября 2024 года, в СМИ появилась информация о том, якобы президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS по целям на территории России. После этого появились новости, что такое же разрешение Украина получила и от Франции с Великобританией.
Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина может использовать дальнобойные ракеты западного производства, в частности, по северокорейским войскам, которые скапливаются в Курской области. В Defense Express объяснили, изменит ли это позицию Ким Чен Ына.
Кроме того, разрешение США на удары ATACMS по РФ оставляет три существенных вопроса. Один из них - как на это отреагирует кремлевский диктатор Владимир Путин.