Украина получила разрешение об ударах по территории России от западных союзников, но вновь не обошлось без ограничений.

Украина действительно получила разрешение на использование ракет Storm Shadow/SCALP совместного производства Франции и Великобритании по целям на территории России, заявляет высокопоставленный источник в военно-политических кругах.

В комментарии "РБК-Украина" он отметил, что эти ракеты ВСУ могут использовать только для атак на цели в Курской области.

Удары дальнобойными ракетами по России - что известно

В воскресенье, 18 ноября 2024 года, в СМИ появилась информация о том, якобы президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS по целям на территории России. После этого появились новости, что такое же разрешение Украина получила и от Франции с Великобританией.

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Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина может использовать дальнобойные ракеты западного производства, в частности, по северокорейским войскам, которые скапливаются в Курской области. В Defense Express объяснили, изменит ли это позицию Ким Чен Ына.

Кроме того, разрешение США на удары ATACMS по РФ оставляет три существенных вопроса. Один из них - как на это отреагирует кремлевский диктатор Владимир Путин.

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