Газета Le Figaro также удалила из своей статьи информацию о разрешении Франции и Британии на удары SCALP/Storm Shadow по России.

Представитель правительства Британии заявила о полной поддержке Украины, однако уклонилась от комментариев по поводу разрешения на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по России.

Так, на вопрос Sky News о том, может ли Великобритания последовать примеру США, которые разрешили удары ракетами ATACMS по России, министр образования Бриджит Филлипсон заявила, что Великобритания остается "непоколебимой" в своей поддержке Украины, но не будет следовать примеру США в вопросе вооружений.

"Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке украинского народа почти тысячу дней с начала этого конфликта… премьер-министр и министр обороны всегда будут держать под контролем то, что нужно украинскому народу и его военным", - отметила она.

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При этом Филипссон воздержалась от комментариев по поводу того, может ли Великобритания разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России, отмечает Sky News.

Стоит отметить, что газета Le Figaro удалила из своей статьи информацию о разрешении Франции и Британии на удары SCALP/Storm Shadow по России.

"В канцеляриях уже шли дебаты о разрешении использования западных ракет против территории России. Эммануэль Макрон призвал к этому во время государственного визита в Германию в мае 2024 года", - теперь говорится в статье без каких-либо четких упоминаний о разрешениях.

Разрешение на удары западным оружием по РФ

Как сообщал УНИАН, накануне NYT сообщил президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по территории России, в частности, по российским и северокорейским войскам в Курской области.

Позже Le Figaro написал, что Джо Байден принял "ожидаемое решение" после соответствующего разрешения на удары SCALP/Storm Shadow от Лондона и Парижа.

При этом в РФ угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

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