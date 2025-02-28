Военный был пилотом БПЛА.

На войне с российскими оккупантами погиб военный Василий Ратушный – брат известного активиста Романа Ратушного.

Об этом сообщила их мать, писательница Светлана Поваляева на своей странице в Facebook. Отмечается, что воин погиб во время боевого выезда.

"27. 02. 2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета фпв погиб пилот бпла Птахів Мадяра Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", – написала она.

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Брат Василия Ратушного – активист Роман Ратушный погиб на войне в июне 2022 года. Он участвовал в бою с российскими оккупантами под Изюмом Харьковской области.

Оба брата были участниками Революции Достоинства.

Гибель украинских военных

На днях стало известно, что на фронте погиб украинский режиссер и владелец рекламного агентства "Kinograf" Виталий Кокошко. Ему было 58 лет.

19 февраля оборвалась жизнь украинского актера Алексея Самойленко, который играл в сериале "Доктор Вера" и фильме "Прогулка в пустоте". Он погиб на фронте. Мужчина был родом из Донецкой области.

В начале февраля, защищая Украину, погиб сооснователь и командир подразделения "Гострі картузи" Антон Спицын. О смерти военного сообщил его брат Александр Спицын.

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