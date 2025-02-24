Мужчина был родом из Донецкой области.

Украинский актер Алексей Самойленко, который играл в сериале "Доктор Вера" и фильме "Прогулка в пустоте", погиб на фронте.

Печальную весть рассказала его подруга Екатерина в своем Instagram. Она сообщила, что жизнь защитника оборвалась 19 февраля.

"19 февраля на войне погиб один из наших самых близких друзей Алексей Самойленко. Я до сих пор не могу это принять. Первое фото сделано за пару дней до этого, когда он был в Киеве на выходных. Таким легким и живым я хочу его запомнить. Леша никогда не говорил лишнего и никогда не жаловался. В нем была такая искренность и достоинство, что рядом с ним мне всегда было немного стыдно за себя", - написала девушка.

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Она также вспомнила, каким был покойный актер. В частности, Екатерина отметила, что у Алексея было доброе сердце и огромный талант.

"Он пошел воевать в первые дни полномасштабного вторжения. Леша знал, за что он воевал. Он родом из Донецкой области и там похоронены его предки. А еще он был чрезвычайно талантливым актером. Такого сердца больше нет ни у кого", - отметила она.

К слову, прощание с защитником состоится в эту среду, 26 февраля, в 10:30 на Берковецком кладбище на Аллее Героев.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб заслуженный артист Украины и актер Игорь Воронка.

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