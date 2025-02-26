Защитнику было 58 лет.

Украинский режиссер и владелец рекламного агентства "Kinograf" Виталий Кокошко погиб на фронте. Ему было 58 лет.

Печальную новость сообщила его дочь Ольга на своей странице в Facebook.

"Вчера погиб мой отец. Это произошло в части 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Я и моя мама уже на пути в Киев. Скоро сообщим детали о том, когда и где можно будет попрощаться", - написала дочь покойного защитника.

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Она также вспомнила, каким был ее отец и поблагодарила всех за поддержку.

"Мой папа был человеком большой души и сердца, поэтому наши души и сердца так сильно болят от его потери. Спасибо за поддержку. Слава Украине! Героям слава!" - добавила Ольга.

Что известно о Виталии Кокошко

Виталий Кокошко получил высшее образование по специальности "Инженер-механик" в Одесском политехническом институте. В 1998 году стал основателем рекламного агентства "Kinograf", которое трижды получало награду как "Самое эффективное агентство года" в Украине.

Мужчина также был обладателем семи гран-при и имел более 350 наград креативных рекламных фестивалей, в частности, "Cannes Lions", "Epica", "Eurobest", "Golden Drum", "Golden Hammer" и многих других. К слову, Кокошко как режиссер и продюсер снял более 400 рекламных роликов.

Напомним, ранее стало известно о смерти на фронте украинского актера Алексея Самойленко.

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