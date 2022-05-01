Аваков информацию о ранении оккупанта подтверждает, впрочем некоторые СМИ это уже опровергли.

Появились противоречивые данные о ранении начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. На фоне информации о том, что оккупант мог пострадать при взрыве в Изюме, некоторые источники сообщают, что Герасимов успел эвакуироваться.

Информация о ранении начальника Генштаба РФ опровергается в Telegram-канале "УП".

"К сожалению, информация о ранении начальника Генштаба РФ Герасимова - неправда. Как сообщают источники УП, украинские силы не успели "накрыть" Герасимова под Изюмом в штабе и он успел эвакуироваться. Усиленные меры безопасности в Белгороде, включая вертолеты над городом - это меры безопасности как раз для прикрытия начгенштаба РФ", - говорится в сообщении.

Впрочем, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook, ссылаясь на инсайдерский источник в РФ, что Герасимов получил в Украине осколочное ранение правой голени. При этом он пошутил: "какая печальная новость, а могли бы...".

"НачГШ ВС РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости", - написал Аваков.

Кроме этого, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сегодня написал в Twitter, что информация про вчерашний взрыв в Изюме, где находился Герасимов, имеет подтверждение. Также там якобы погибло много представителей высшего офицерского состава страны-агрессора.

Как уже ранее сообщал УНИАН, военный журналист и блогер Александр Шульман также писал, что Герасимов был ранен на территории Украины, вблизи Изюма Харьковской области.

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