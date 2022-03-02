Все, кто находился в отделении, сейчас находятся в бомбоубежище.

Авиаударом российского оккупанта была разрушена часть перинатального центра во время атаки на Житомир.

Об этом сообщил председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко.

"Своевременное оповещение о воздушной тревоге помогло спасти жизнь людям. К счастью все детки, мамочки, беременные живы и не пострадали", - сообщил председатель облсовета.

По его данным, все, кто находился в отделении, сейчас находятся в бомбоубежище и останутся там на ночь.

Напомним, в Житомире поздно вечером 1 марта был нанесен удар с воздуха по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Удар по базе 95-й бригады ВСУ задел близлежащие жилые дома. Спасатели уже на месте.

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