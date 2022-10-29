Запад должен решить, какие самолеты для этого будут выделены.

Украина готова к обучению украинских летчиков на западных истребителях и уже определилась с пилотами, готовыми работать.

"Эти летчики молодые, перспективные, со знанием английского языка, с боевым опытом", - сообщил спикер ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что теперь Запад должен решить, какие самолеты для этого будут выделены.

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По его представлению, это должны быть современные истребители - F15 или F16. Но готовы ли их предоставить партнеры, до сих пор неясно. Между тем, десятки украинских летчиков готовы ехать и обучаться на такой технике "хоть завтра".

Помощь США Украине: детали

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США регулярно выделяют нашей стране финансовую и военную помощь.

Так, 21 сентября президент США Джо Байден сообщил, что Штаты уже выделила на помощь Украине более $25 млрд.

1 октября Байден подписал закон "Продолжение ассигнования и дополнительное выделение средств для Украины на 2023 год", который ранее поддержали обе палаты Конгресса - Палата представителей и Сенат, о выделении Украине дополнительной помощи в размере более $12,3 млрд.

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