Оккупанты провели там 24 штурма, но им не удалось добиться успеха.

В Марьинке появились штурмовые подразделения российских оккупантов, в составе которых люди с криминальным прошлым.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона. По его словам, враг уменьшил давление на Угледар. В то же время направление Авдеевка-Марьинка остается очень тяжелым.

"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. Благодаря нашим воинам ни одна из атак врага не увенчалась успехом", — рассказал Дмитрашковский.

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По его словам, за сутки российские войска 24 раза штурмовали позиции Вооруженных Сил Украины в районе Марьинки и Авдеевки.

"В Марьинке появились штурмовые подразделения людей с криминальным прошлым. Раненых с поля боя они не эвакуируют, чтобы не отвлекаться от штурмов. Россияне даже не ведут учет погибших в этих подразделениях, тактика Жукова", — подытожил спикер ВСУ.

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По последним дням, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составили 185 тысяч 730 человек личного состава.

За минувшие сутки ВСУ отбили 53 атаки российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Горячее всего в городе Бахмут.

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