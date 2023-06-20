Противокорабельные комплексы разместили на украинско-российской границе из-за дефицита высокоточного оружия у россиян.

В Воздушных силах ВСУ объяснили угрозу от размещения россиянами береговых ракетных комплексов "Бал", которые используют для пусков ракет типа Х-35, в приграничной зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Размещение этого комплекса означает, что враг имеет определенный дефицит ракет "Калибр", Х-101/Х-555, "Искандер", "Кинжал". Это альтернатива высокоточному оружию, которого не хватает", - пояснил он.

Игнат отметил, что кроме этих комплексов, мы имеем много других угроз. По его словам, российские захватчики проводят постоянную воздушную разведку по линии разграничения. Они используют очень много беспилотников, с помощью которых следят за передвижением наших войск, а также используют авиацию для сброса управляемых бомб.

Воздушная атака на Украину 20 июня

Как сообщал УНИАН, ночью 20 июня россияне устроили очередную комбинированную атаку по ряду украинских областей. Воздушные силы сообщили о запуске 35 дронов-камикадзе, 32 из которых удалось сбить. Атака дронами была направлена в основном на Киевскую область.

По другим регионам, в частности по Запорожской области, захватчики запустили баллистические ракеты и комплексы С-300.

В результате ночной атаки есть попадание в критический объект инфраструктуры на Львовщине и сельскохозяйственный объект в Запорожской области.

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