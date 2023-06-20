Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил последствия ночной атаки по региону. Как известно, для удара по этому направлению оккупанты задействовали баллистические ракеты "Искандер-М"/С-300.
Об этом чиновник рассказал в эфире "Радио Свобода" утром 20 июня. Он указал, что россияне били по сельскохозяйственным предприятиям и базе отдыха. К счастью, никто из украинцев не пострадал.
"Враг сегодня коварно ударил ночью, именно в час ночи по городу Запорожью и окрестности", - уточнил он.
По словам чиновника, если в целом говорить о линии фронта, то сегодня оккупанты нанесли 72 удара. В основном речь идет о направлениях Ореховое, Гуляйполе, Малая Токмачка. Там известно об одном раненом человеке в результате обстрелов.
Также он уточнил ситуацию в недавно оккупированном населенном пункте Пятихатки.
"По всей линии фронта продолжаются бои, в том числе в Пятихатках. Те люди, которых мы имели возможность эвакуировать, это двое детей, они сейчас находятся в безопасном месте. Но остаются и другие. К сожалению, нельзя так просто эвакуировать людей, продолжаются постоянные обстрелы", - указал Малашко.
Ночная атака оккупантов - выяснились детали "прилетов" по Львовщине
Напомним, что в ночь на 20 июня россияне ударили по Украине 35 ударными дронами иранского производства Shahed-136/131, а также баллистическими ракетами "Искандер-М" и С-300.
Сегодня утром глава Львовской ОВА рассказал о первых последствиях "прилетов". По его словам, россиянам удалось попасть в важный критический объект. Было три попадания. Атака на область началась около 5 часов утра. По предварительным данным, никто из украинцев не пострадал.