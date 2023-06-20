Также глава ОВА рассказал, что сейчас происходит в Пятихатках - населенном пункте, который на прошлой неделе деоккупировали ВСУ.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил последствия ночной атаки по региону. Как известно, для удара по этому направлению оккупанты задействовали баллистические ракеты "Искандер-М"/С-300.

Об этом чиновник рассказал в эфире "Радио Свобода" утром 20 июня. Он указал, что россияне били по сельскохозяйственным предприятиям и базе отдыха. К счастью, никто из украинцев не пострадал.

"Враг сегодня коварно ударил ночью, именно в час ночи по городу Запорожью и окрестности", - уточнил он.

По словам чиновника, если в целом говорить о линии фронта, то сегодня оккупанты нанесли 72 удара. В основном речь идет о направлениях Ореховое, Гуляйполе, Малая Токмачка. Там известно об одном раненом человеке в результате обстрелов.

Также он уточнил ситуацию в недавно оккупированном населенном пункте Пятихатки.

"По всей линии фронта продолжаются бои, в том числе в Пятихатках. Те люди, которых мы имели возможность эвакуировать, это двое детей, они сейчас находятся в безопасном месте. Но остаются и другие. К сожалению, нельзя так просто эвакуировать людей, продолжаются постоянные обстрелы", - указал Малашко.

Ночная атака оккупантов - выяснились детали "прилетов" по Львовщине

Напомним, что в ночь на 20 июня россияне ударили по Украине 35 ударными дронами иранского производства Shahed-136/131, а также баллистическими ракетами "Искандер-М" и С-300.

Сегодня утром глава Львовской ОВА рассказал о первых последствиях "прилетов". По его словам, россиянам удалось попасть в важный критический объект. Было три попадания. Атака на область началась около 5 часов утра. По предварительным данным, никто из украинцев не пострадал.

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