Отмечается, что угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока.

Российские оккупанты вывели в Черное море два ракетоносителя и подлодку.

"В Черное море выведены два надводных ракетоносителя, снаряженных до 16 ракет типа "Калибр". Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока", - сообщает оперативное командование "Юг".

В командовании добавили, что по состоянию на 11:30 враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подлодка. Общий залп – до 20 ракет.

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Также отмечается, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.

Ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Черном море отсутствовали ракетоносители.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия с октября 2022 года выпустила в направлении Украины более 820 крылатых ракет. Речь идет о 15 массированных обстрелах.

Как пишет CNN, последняя массированная атака оккупантов показала, что Россия изменила тактику ракетного террора Украины. Это произошло на фоне усиления противовоздушной обороны ВСУ.

Последний массированный ракетный обстрел произошел 9 марта. Тогда оккупанты выпустили по городам Украины 81 ракету, из которых 20 ракет-морского базирования "Калибр".

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