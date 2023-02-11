Отмечается, что российский офицер привел свой личный состав под минометный обстрел.

Украинские воины "задвухсотили" очередного топ-офицера РФ. На этот раз в списке ликвидированных оказался командир мотострелковой роты майор запаса Валерий "Зебра" Макоивец.

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", ликвидированный оккупант служил в пограничных войсках Федеральной службы безопасности РФ.

"История жизни командира мотострелковой роты майора запаса Валерия Макоивца: добровольно мобилизировался, принял мотострелковую роту, завел роту под минометный обстрел, демобилизовался вместе с подчиненными, точка", - иронично прокомментировал "Штирлиц".

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Потери России в Украине - актуальное

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 135 740 оккупантов, "плюс" 730 тел в течение 9 февраля.

Среди "зажмуренных" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевой поп, который благословлял врага на убийство украинцев.

Нередко оккупанты накрывают друг друга дружеским огнем. Недавно в окоп захватчиков прилетел "подарок" от ВСУ, а уцелевший россиянин выпустил автоматную очередь в спины убегавших товарищей.

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