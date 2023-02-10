Перед этим в окоп захватчиков прилетел "подарок" от украинских защитников.

Украинские воины прислали в окоп оккупантов "взрывной подарок". Впрочем, уцелевший захватчик не растерялся и пустил автоматную очередь в спины своих товарищей

Эпическое видео атаки опубликовал украинский журналист Роман Бочкала. По его данным, гранату в окоп оккупантов сбросили операторы дрона 30 омбр имени князя Острожского.

На кадрах видно, что граната полетела прямо в окоп с семью оккупантами. Часть из них успела сбежать, но по меньшей мере троим повезло меньше. "Подарок" от воинов ВСУ "затрехсотил" их.

Видео дня

Однако наиболее интересным оказался момент в конце видео. Оккупант, которому удалось уцелеть, не спешил помогать раненным, а начала стрелять в спины своих товарищей, которые начали убегать из окопа. Этот момент вы можете увидеть на 44 секунде ролика.

Потери России в Украине - актуальное

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 135 740 оккупантов, "плюс" 730 тел в течение 9 февраля.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту русских - ВСУ заставили захватчиков буквально бежать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

А 72-и ОМБр имени Черных Запорожцев показала интересные кадры удара по танкам противника. Одному окупанту, который буквально за несколько секунд до следующего удара выбежал из своего танка, повезло "так себе". Он слегка поджарился.

Среди "зажмуренных" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевой поп, который благословлял врага на убийство украинцев.

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