В Кривом Роге открыли первый в Украине памятник погибшим в Иловайском котле.
На мероприятии присутствовали родные погибших в Иловайске в августе 2014 года. Об этом сообщает ТСН.
"Чувствую горе. Горе, потому что не смог всех вернуть матерям, женам и детям. Потому что когда шли, обещал, что всех верну. Никто не думал, что будет применяться артиллерия, "Грады", "Ураганы", не говоря о минометных минах. Самое страшное было, когда работал по батальону "Ураган". Из шести ракет раскрылись две. Потому что они не могли базовый лагерь атаковать: "Грады" то не долетали, то перелетали. У всех крутилась жизнь перед глазами от начала и до конца ", — рассказывает комбат батальона" Кривбасс "Александр Мотрий.
У некоторых присутствующих на церемонии на груди были памятные значки с надписью "Иловайск 2014".
"... Дело по Иловайску должно быть передано в суд. Виновные должны быть наказаны хотя бы для того, чтобы больше такого не повторялось", — добавил Мотрий.
День памяти защитников Украины: история памятной даты
- 23 августа 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 29 августа Дня памяти защитников Украины. Глава государства постановил отмечать эту памятную дату именно 29 августа, поскольку в этот день шесть лет тому назад в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.
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- В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
- Согласно официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.
- Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.
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