Сегодня - День памяти защитников Украины

В Кривом Роге открыли первый в Украине памятник погибшим в Иловайском котле.

На мероприятии присутствовали родные погибших в Иловайске в августе 2014 года. Об этом сообщает ТСН.

"Чувствую горе. Горе, потому что не смог всех вернуть матерям, женам и детям. Потому что когда шли, обещал, что всех верну. Никто не думал, что будет применяться артиллерия, "Грады", "Ураганы", не говоря о минометных минах. Самое страшное было, когда работал по батальону "Ураган". Из шести ракет раскрылись две. Потому что они не могли базовый лагерь атаковать: "Грады" то не долетали, то перелетали. У всех крутилась жизнь перед глазами от начала и до конца ", — рассказывает комбат батальона" Кривбасс "Александр Мотрий.

У некоторых присутствующих на церемонии на груди были памятные значки с надписью "Иловайск 2014".

"... Дело по Иловайску должно быть передано в суд. Виновные должны быть наказаны хотя бы для того, чтобы больше такого не повторялось", — добавил Мотрий.

День памяти защитников Украины: история памятной даты

23 августа 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 29 августа Дня памяти защитников Украины. Глава государства постановил отмечать эту памятную дату именно 29 августа, поскольку в этот день шесть лет тому назад в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.

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В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Согласно официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

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Автор: Ольга Робейко