Сегодня были опубликованы признания российских оккупантов, убивавших гражданское население Донбасса.

Офис Генпрокурора начал проверку в связи с публикацией видеопризнаний "вагнеровцев" о совершении военных преступлений в Украине.

"В одном из телеграмм-каналов опубликовано интервью с участниками так называемого ЧВК "Вагнер", в ходе которого последние сообщают об убийствах гражданских лиц, в том числе детей, а также военнопленных Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований указанная информация внесена по ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны. Признания вагнеровцев, сделанные в ходе интервью, будут проверять в рамках уголовных дел.

Видео дня

Кроме того, в Офисе Генпрокурора напомнили, что в Украине расследуется ряд дел в отношении боевиков "частных военных компаний", воюющих за Россию. Среди подозреваемых – глава ЧВК "Вагнер" и руководитель одного из его подразделений. Им вменяют ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 437, ст. 110 УК Украины).

Интервью с признаниями вагнеровцев в убийствах

Ранее сегодня российский правозащитный проект gulagu.net опубликовал видеоинтервью с двумя "вагнеровцами", которые под запись признались в совершении многочисленных военных преступлений в Украине.

Так, 42-летний Алзамат Улдаров до недавнего времени был командиром одного из подразделений "Группы Вагнера". Он сознался в убийстве нескольких сотен гражданских в подвале девятиэтажки в Бахмуте. Среди взрослых там были десятки детей.

Другой "вагнеровец" Алексей Савичев признался, что лично взрывал ямы с российскими дезертирами и украинскими пленными. По его словам, никто не кричал, но в яме точно были живые люди.

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