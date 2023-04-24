Злоумышленником является 23-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, который отбывал наказание в Тюменской исправительной колонии РФ за изнасилование.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще одного боевика российской частной компании "Вагнер", который участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Восточном фронте.

Как сообщил пресс-центр СБУ, украинские защитники взяли оккупанта в плен в конце декабря прошлого года во время боестолкновения на Бахмутском направлении.

По данным следствия, злоумышленником является 23-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, который отбывал наказание в Тюменской исправительной колонии РФ за изнасилование.

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Отмечается, что в октябре прошлого года представители "Вагнера" предложили ему войти в состав российской частной компании для участия в войне против Украины.

"По условиям "контракта" ему пообещали 200 тыс. рублей и "аннулирование" судимости. Уже через месяц он вместе с другими осужденными, присоединившимися к группировке "Вагнер", прибыл в Ростов, где получил военную форму, оружие и боеприпасы. Затем наемников отправили на "тренировочный полигон", который дислоцируется на временно оккупированной территории Луганской области. Впрочем, из-за отсутствия инструкторов по боевой подготовке "учебный курс" так и не состоялся. В начале декабря прошлого года фигуранта в составе оккупационной группировки перебросили на восточный фронт. Но находился он там недолго" - проинформировали в СБУ.

Сейчас следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса ("наемничество"). В спецслужбе отметили, что злоумышленник находится под стражей. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Наемники ЧВК"Вагнер"

Наемники "Вагнера" в настоящее время воюют против украинских военных в Бахмуте и подвергаются большим потерям. А перед предстоящим украинским контрнаступлением оккупанты начали "пачками" сдаваться в плен ВСУ.

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