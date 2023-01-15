Бывший наемник уверяет, что у него много компромата на Пригожина и его частную армию.

Бывший командир взвода из так называемой "группы Вагнера" Андрей Медведев нелегально пересек российско-норвежскую границу и подал прошение о предоставлении убежища в Норвегии. Об этом он сам рассказал в интервью российскому правозащитному проекту "Gulagu.net".

Утверждается, что пересечение границы произошло в четверг, 12 января, недалеко от российского шахтерского городка Никель в Мурманской области. По словам Медведева, непосредственно во время перехода границы российские пограничники заметили его и открыли огонь, но промахнулись.

Оказавшись на норвежской территории, бывший наемник обратился в местные правоохранительные органы и попросил политическое убежище. В настоящее время он находится в норвежской столице, городе Осло, где его поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства.

Медведев утверждает, что готов рассказать, всё что ему известно о деятельности "группы Вагнера", в том числе ее руководителя Евгения Пригожина.

Что известно об Андрее Медведеве

Медведев записался в "группу Вагнера" в июле прошлого года. По окончании 4-месячного контракта ему принудительно продлили срок службы. Тогда Медведев самовольно покинул позиции и вернулся в Россию. Мужчина связался с правозащитниками и утверждал, что люди Пригожина пытаются его поймать, поэтому он фактически находится в бегах.

В декабре Медведев дал интервью журналистам The Insider, в котором рассказал о казнях и потерях в "группе Вагнера".

"У меня в отделении в подчинении было 15 человек, это именно штурмовое отделение, которое выходило на боевые задачи. Заключенные начали в августе приезжать к нам. Мы основали 4-й взвод. Мы были смертниками, потому что все "косячники" и проштрафившиеся шли в 4-й взвод. И за несколько дней из взвода осталось 3 человека из 13", – рассказал он.

Участие "группы Вагнера" в войне против Украины

До 2022 года частная армия российского олигарха Евгения Пригожина, известная как "группа Вагнера" или "ЧВК Вагнер", комплектовалась наемниками из числа бывших российских военных и полицейских. Но на фоне масштабов нынешнего вторжения Пригожин решил увеличить численность своей группировки за счет заключенных из российских тюрем.

Активно использую тактику "мясного вала", т.е. жестоких штурмовых атак силами почти исключительно пехоты, "группа Вагнера" печально прославилась на войне, как подразделение с самой высокой смертностью среди всех российских сил.

Особенно большие потери "вагнеровцы" понесли при штурме Соледара.

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