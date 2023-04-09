Мужчина намерен воевать против путинского режима в РФ ради свободы народов.

Бывший офицер Главного разведывательного управления Российской Федерации Владислав Аммосов перешел на сторону Украины. Он теперь будет воевать против россиян, потому что ему не нравится ситуация в России.

Отмечается, что Аммосов - уроженец Якутска и более 15 лет строил карьеру в российской армии и ее спецслужбах. Он заверил, что готов стрелять в россиян уже давно, потому что не может спокойно смотреть на ситуацию в стране.

По словам Владислава, он участвовал во Второй чеченской войне на российской стороне, потому что поверил пропаганде. Именно тогда он понял, что народ Чечни воюет за свободу, хотя изначально верил в сказки про боевиков.

Кроме того, экс-сотрудник ГРУ рассказал о катастрофической ситуации среди офицерского состава, где оказалось много алкоголиков, предателей, торговцев оружием, а также тех, кто отправлял солдат на смерть. По его словам, сейчас ситуация еще хуже.

"Бывших (офицеров ГРУ - УНИАН) не бывает. Я готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов. Враги моей родины – это те, кто сейчас поддерживают эту путинскую власть", – рассказал Аммосов в интервью "Радио Свобода".

Он признался, что на момент оккупации украинского полуострова Крым он уже не служил в ГРУ. Тогда мужчина понял, что это начало конца для России

В Украину Аммосов попал после 24 февраля 2022 году через Гражданский совет в Польше, который объявил набор добровольцев в ряды нацподразделений в составе ВСУ, а также региональные и национальные организации гражданского сопротивления в РФ. Бывший сотрудник ГРУ не один, вместе с ним из РФ выехали и другие люди, которые уже прошли ряд проверок.

Также уже создается "Сибирский батальон", целью которого - отвоевать право народов Российской Федерации на свободу.

Гибель иностранных добровольцев в Украине - последние новости

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года на защиту нашего государства встали не только украинские воины, но и иностранные добровольцы. Бойцы отдают свои жизни за свободу Украины и Европы.

Так, 25 марта министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил, что на войне в Украине погиб польский доброволец, который, возможно, являлся командиром взвода Интернационального легиона.

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