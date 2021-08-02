В июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По его приказу боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину.

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении гражданина РФ, главаря одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" Игоря Безлера, в суд направлен обвинительный акт по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, объединенного с умышленным убийством.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как говорится в сообщении пресс-службы, в июне 2014 года в городе Горловка на Донбассе Безлер возглавил группировку боевиков.

Установлено, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.

Кроме того, в июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину.

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Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения и управления его совершением, совершенное по предварительному сговору); ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с лицом из числа гражданского населения, сопряженное с умышленным убийством); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения, сопряженная с умышленным убийством, и управление его совершением, совершенное по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Екатерина Гирнык