В США сомневаются, что Одесский порт сможет возобновить работу по отгрузке зерна в ближайшие несколько месяцев.

Организация Объединенных Наций и Красный Крест смогут лучше помочь Украине в деблокаде морских портов.

Об этом заявляет ряд конгрессменов в США, сообщает Politiko.

"Это должно произойти", — отметил член палаты представителей Джейсон Кроу (демократ от штата Колорадо), один из депутатов, который встречался с Зеленским в Киеве, о восстановлении портовых операций и маршруте из зоны нынешней войны в Черном море для судов, перевозящих зерно.

Кроу подчеркнул, что украинцам нужно больше оружия и дизельного топлива для защиты и эксплуатации порта. Украине также нужна помощь в обезвреживании морских мин, которые они поставили, чтобы защитить город от наступления русских, но необходимых для этой работы кораблей сейчас нет. Поэтому США или другой стране необходимо направить такой военный корабль через Черное море в Одессу, что Россия, по мнению Кроу, расценила бы как акт эскалации.

Кроу отклонил призывы к НАТО обеспечить гуманитарный коридор для судов с зерном, чтобы они могли перемещаться через российскую блокаду. Это, по его мнению, опасный вариант, учитывая присутствие российских войск в близлежащем Крыму, а потому может спровоцировать прямую военную конфронтацию. Кроу сказал, что Организация Объединенных Наций и Красный Крест будут в лучшем положении для создания такого коридора без военного принуждения.

Еще один сенатор США Жанна Шахин, член Комитета по делам вооруженных сил, признала, что "НАТО не желает" обеспечивать морские гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного прохода судов, перевозящих зерно из Украины.

"Я думаю, что больше вероятность того, что ООН захочет это сделать и что они будут лучшими посредниками, чем НАТО", — добавила она.

Некоторые демократы также сомневаются, что Одесский порт сможет возобновить работу по отгрузке зерна в ближайшие несколько месяцев.

"Эти порты не будут открыты, если Россия продолжит то, что она делает", — сказал сенатор Джон Тестер (штат Монтана). "Я просто не понимаю, как. Это проблема".

"Сейчас 12 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции последнего урожая может испортиться осенью, если их не отгрузить", — сказал Кроу, отметив, что это не включает предстоящий урожай яровой пшеницы.

Удивительно, но этот урожай, как ожидается, станет для Украины потенциальным рекордным урожаем, несмотря на ожесточенные бои в некоторых частях страны и продолжающиеся нападения России на зернохранилища и кражу зерна.

Напомним, ООН обучает украинских медиков на случай, если РФ применит химическое или биологическое оружие.

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