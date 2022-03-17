Россияне с первых дней войны пытаются захватить Мариуполь.

В сети появились фото разбомбленного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области.

Снимки советнику главы МВД Антону Геращенко прислал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Фотосвидельства чудовищного преступления рашистов, стерших с лица земли чудесный мирный город Украины. Того Мариуполя, который мы знали, больше нет…", - подписал Геращенко фотографии.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище, и из-за продолжающегося обстрела отсутствовала информация о пострадавших.

17 марта народный депутат Украины Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе после вчерашнего авиаудара российских фашистов уцелело и люди, которые там находились, выжили. Это подтвердила и омбудсмен Людмила Денисова.

Напомним, россияне пытаются захватить Мариуполь, они постоянно обстреливают город. Трупы мирных граждан валяются по городу, некоторых погибших похоронили в братской могиле, так как оккупанты не дают даже нормально похоронить людей.

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