Стрюк надеется, что ВСУ смогут отстоять город и не допустить полной оккупации.

В случае полного захвата Северодонецка российскими оккупантами ВСУ будет "очень тяжело" освободить его.

Об этом заявил мэр города Александр Стрюк.

"Северодонецк и Лисичанск - два города-сателлита. Лисичанск находится на горе, Северодонецк - на плато, под горой. Понятно, что они, возможно, и не представляют стратегической ценности в военном плане - это больше вопрос к военному командованию. Но освободить Северодонецк потом будет очень тяжело", - сказал Стрюк в эфире телемарафона.

Стрюк надеется, что ВСУ смогут отстоять город и не допустить полной оккупации.

Напомним, в Северодонецке оккупанты полностью уничтожили Ледовый дворец - один из символов города. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что здание олицетворяло 50 лет истории спортивного и культурного развития.

Россияне продолжают штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении украинские войска отбили наступление противника в направлении населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное и Роты.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км на восток от Славянска.

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