19 июня российские вооруженные формирования со стороны оккупированного Каштанового обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов.

В штабе операции Объединенных сил рассказали о подробностях ранения жителя Авдеевки в результате обстрелов российских оккупационных войск.

Как сообщает пресс-центр штаба, с 17:50 по 18:05 19 июня оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Авдеевку.

Огонь велся с окраины оккупированного населенного пункта Каштановый.

В результате вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель, 1989 года рождения, который находился у себя во дворе.

Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Украинская сторона СЦКК осуществила фотофиксацию и верификацию последствий обстрела и выразила обеспокоенность по поводу указанного факта игнорирования вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками договоренностей о соблюдении устойчивого и бессрочного перемирия, достигнутых в рамках ТКГ.

"Провокационные обстрелы населенных пунктов со стороны кремлевских наемников представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении Российской Федерации к дальнейшему обострению ситуации по всей линии разграничения сторон. Указанные действия российско-оккупационных войск являются грубым нарушением международного гуманитарного права и Минских договоренностей", - отмечают в штабе.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Напомним, в течение 19 июня российский боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины.

В частности, враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов Авдеевку. В результате обстрела пулевое ранение получил местный житель, 1989 года рождения, украинские бойцы оказали пострадавшему помощь и передали медикам.

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Автор: Антонина Доломанжи