Отдельные страны-члены НАТО рассказали о планах предоставить миллиарды евро Украине на усиление системы ПВО в этом году.

Союзники страны-членов Организации Североатлантического договора обязались сильнее укрепить систему противовоздушной обороны Украины.

10 января состоялась встреча Совета Украина-НАТО в связи с недавними волнами тяжелых российских авиаударов, направленных на украинское гражданское население и инфраструктуру, говорится в пресс-релизе на сайте Альянса.

В частности, союзники решительно осудили усиление российских авиаударов в Украине, а также применение Россией баллистических ракет, полученных от Северной Кореи, и ударных дронов, полученных из Ирана.

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В сообщении сказано, что страны-члены НАТО уже доставили в Украину широкий набор разнообразных системы противовоздушной обороны и сегодня подтвердили их обязательство еще больше укрепить обороноспособность Украины. В рамках Альянса союзники закупают до тысячи ракет для систем Patriot для пополнения своих запасов, поскольку продолжают усиливать противовоздушную оборону Украины.

Также сказано, что Германия недавно доставила в Украину системы противовоздушной обороны Patriot и Skynex и дополнительные ракеты для противовоздушной системы IRIS-T. Великобритания отправляет в Украину около 200 ракет противовоздушной обороны.

При этом, сегодня союзники четко заявили, что продолжат обеспечивать Украину основной военной, экономической и гуманитарной помощью. Многие союзники наметили планы по предоставлению миллиардов евро на дальнейшие возможности в 2024 году.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "НАТО твердо осуждает российские атаки ракетами и дронами против украинского гражданского населения, в том числе оружием из Северной Кореи и Ирана. Второй год подряд, Путин пытается сломать Украину массовыми ударами, но он не добьется успеха. Кампания России по жестокости лишь укрепляет решимость Украины. Поскольку Москва усиливает удары по украинским городам и гражданским, союзники НАТО укрепляют противовоздушную оборону Украины. Мы продолжим выступать на стороне мужественных украинцев, потому что они дают отпор агрессивной войне России".

Заседание Совета Украина-НАТО состоялось на уровне послов и было созвано по запросу Украины. На встрече председательствовал Столтенберг. Послов НАТО и приглашенного представителя Швеции ознакомили с ситуацией командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.

Заседании Совета Украина-НАТО - детали

Как сообщал УНИАН, усиление украинской системы ПВО должно было быть главной темой на заседании Совета Украина-НАТО. Украинские власти выражали надежду на быстрые обязательства стран-партнеров по предоставлению помочь ПВО ВСУ для отражения массированных атак российских оккупантов. Речь идет как о современных системах, так и о боеприпасах для них.

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