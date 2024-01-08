Накануне 2024 года Россия усилила ракетные и дроновые атаки против украинских городов и гражданского населения. В связи с этим, Украина обратилась с запросом о проведении чрезвычайного заседания Совета Украина-НАТО. И генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг созвал соответствующее заседание на 10 января.

На этом заседании вопрос попадания российской ракеты в воздушное пространство Польши если и будет обсуждаться, то точно не будет первым в повестке дня, потому что эта встреча происходит по запросу Украины. Однако повестка, в принципе, уже понятна. Она связана с двумя массовыми атаками российских Вооруженных сил по Украине. Также в повестке - нехватка средств ПВО в контексте задержки с продолжением военной помощи Украине Соединенными штатами и Евросоюзом.

Ключевой вопрос - это усиление системы ПВО Украины и предоставление дополнительных систем и ракет к ним

То есть, Россия возобновила массированные ракетные атаки по Украине, сейчас она их делает еще и комбинированными. И, как мы видим, Украине не хватает средств, чтобы сбивать все ракеты, особенно это касается баллистических. Тем более, в контексте новостей, которые появляются о том, что якобы баллистические ракеты начала передавать России Северная Корея. И эти ракеты РФ уже использует против Украины.

То есть, ключевой вопрос – это усиление системы ПВО Украины и предоставление дополнительных систем и ракет к ним. Имею в виду абсолютно все средства ПВО. На то, что нам Германия пообещала, пока рассчитывать не стоит. Есть заявление командования Воздушных сил, что у нас остается средств противодействия на несколько таких запусков. Я убежден, что во время заседания НАТО будут обсуждать именно дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. У нас их мало, а те темпы, которые взяли россияне последние недели, конечно, требуют быстрого реагирования и дополнительной помощи.

Германия 4 января обновила список поставленной Украине военной помощи. Там есть ракеты для IRIS-T. Наверное, и другие страны-партнеры, которые нам передавали системы ПВО, предоставят нам дополнительные средства для уничтожения российских ракет. Убежден, что будет определенный результат.

Россия понимает лишь язык силы, а так – она ничем не рискует, спокойно запускает ракеты на нашу территорию

В то же время, стоит понимать, что заседание Совета Украина-НАТО не будет влиять на изменение тактики России по продолжению массированных атак по нашей стране. Не для того она их начинала, чтобы прекратить после экстренной встречи на уровне послов стран НАТО. Конечно нет. Наоборот, это результат российской возобновленной стратегии. Наверное, следует ждать новых ракетных атак. Мы видим прогноз погоды, приближается существенное похолодание. Уже было подтверждено, что во время массированных атак удары наносили по энергетической инфраструктуре. Поэтому не использовать такие погодные условия, чтобы усугубить ситуацию и добавить Украине больше проблем, Россия вряд ли сможет.

На изменение такой тактики России может повлиять, например, если Украине передадут и средства ПВО, и средства поражения по территории РФ. Россия понимает лишь язык силы, а так – она ничем не рискует, спокойно запускает ракеты на нашу территорию.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины, профессор Национального авиационного университета