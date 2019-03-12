Знаменитый голливудский актер сделал фото с чемпионом мира Ломаченко
12:19, 12 марта 2019Бокс
184 0
Украинский боксер и американский актер встретились в Калифорнии.
Василий Ломаченко владеет двумя титулами чемпиона мира / Top Rank
Голливудский актер Марк Уолберг похвастался фотографией с украинским чемпионом Василием Ломаченко.
Уолберг выложил фотографию в соцсети, подписав "№1 Pound for Pound", сообщает Корреспондент.
Уолберг известен по фильмам Макс Пэйн, Третий лишний, а также Трансформеры.
Василий Ломаченко владеет поясами чемпиона по версиям WBA Super и WBO в легкой весовой категории.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter