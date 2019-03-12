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Знаменитый голливудский актер сделал фото с чемпионом мира Ломаченко

12:19, 12 марта 2019
Бокс
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Василий Ломаченко владеет двумя титулами чемпиона мира / Top Rank

Уолберг выложил фотографию в соцсети, подписав "№1 Pound for Pound", сообщает Корреспондент.

Уолберг известен по фильмам Макс Пэйн, Третий лишний, а также Трансформеры.

Василий Ломаченко владеет поясами чемпиона  по версиям WBA Super и WBO в легкой весовой категории. 

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